Pomeriggio di allenamento al Centro Coni di Trrenia. La ripresa, in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima a Pescara, è iniziata con alcuni esercizi in palestra. Poi sul campo principale tattica e schemi. E’ stata la prima volta in amaranto per il neo arrivato Filip Raicevic. Domani doppio allenamento: mattina e pomeriggio. (p.nac)

L’articolo Ripresi gli allenamenti al Coni sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.