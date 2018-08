Valiani e Murilo, 2-0 alla Pistoiese

Altro test amichevole per gli amaranto. Valiani e Murilo, un gol per tempo, decidono l’amichevole con la Pistoiese all’Ardenza. La prima parte di gara è molto combattuta, Kozak e Murilo sono pericolosi, ma anche la Pistoiese con l’ex Cellini ci prova. A pochi minuti dal termine Valiani triangola con Kozak e rasoterra fa 1-0. Nella ripresa il brasiliano Murilo in tuffo di testa raddoppia. Domani altro allenamento con partitella, al mattino, al Coni di Tirrenia. (p.nac)

Queste le formazioni scese in campo

Livorno: Mazzoni, Iapichino, Di Gennaro, Gonnelli; Parisi, Valiani, Luci, Rocca, Porcino; Kozak, Murilo. In panchina: Zima, Romboli, Maicon, Santini, Fazzi, Soumaoro, Agazzi, Gemmi, Bruno, Maiorino, Frick. All. Lucarelli

Pistoiese: Meli (46′ Crisanto) , Tartaglione (46′ Muscat) , Cagnano, Terigi (46′ Rovini) Minardi, Llama, Regoli(74′ Dosio) , Luperini (70′ Cerretelli), Forte (46′ Vitiello), Fanucchi (80′ Rafati) , Cellino (80′ Sallusti) In panchina: Gambini. All.Indiani

Arbitro: Guccini di Albano Laziale (Scatragli-Raspollini)

Reti: 38′ Valiani, 55′ Murilo

