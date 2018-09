L’ A.S. Livorno Calcio rende noti quelli che saranno i prezzi dei biglietti, per le gare interne, per tutta la stagione 2018/19. La Campagna Abbonamenti continua e abbonarsi conviene!

SETTORI INTERO RIDOTTO Tribuna Vip 55,00 – Tribuna Centrale 40,00 30,00 Tribuna 30,00 21,00 Gradinata 21,00 15,00 Curva Nord 14,00 10,00 Il Ridotto è per DONNE, Under 14 (nati dal 2004 e successivi)

L’articolo Abbonarsi conviene! sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.