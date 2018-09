Il Livorno non c’è ed il Lecce passa senza difficoltà al “Picchi”. I salentini vincono 3-0 colpiscono un palo e sbagliano altre reti facili. Sin dai primi minuti la gara si mette male per gli amaranto ed al 15′, sugli sviluppi di un angolo, è La Mantia a battere Mazzoni di testa. I ragazzi di Lucarelli sfiorano il pareggio con un bel diagonale di Diamanti, ma la vera reazione non c’è. Ad inizio ripresa è Palombi a rubare palla a centrocampo ed a battere ancora l’estremo livornese. Il tris arriva con un’altra azione di contropiede leccese finalizzata dalla doppietta di Palombi. Sabato prossimo labronici attesi dal riscatto sul campo del Venezia. (p.nac)

Livorno: Mazzoni, Albertazzi, Dainelli (38′ Murilo), Bogdan, Parisi, Bruno, Agazzi, Porcino, Diamanti, Kozak (64′ Luci), Giannetti (74′ Raicevic). A disp: Zima, Di Gennaro, Gonnelli, Iapichino, Maicon, Maiorino, Soumaoro, Valiani, Frick. All. Lucarelli

Lecce: Vigorito, Petriccione, Mancosu, Palombi (78′ Pettinari), Marino, Meccariello, La Mantia (83′ Torromino), Tabanelli, Venuti, Calderoni, Scavone (78′ Haye). A disp: Bleve, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Dubiksas, Falco, Tsonev, Fiamozzi, Bovo. All. Liverani

Arbitro: Guccini di Albano Laziale

Reti: 15′ La Mantia, 47′ Palombi, 58′ Palombi

L’articolo Brutta serata, il Lecce passa 3-0 al Picchi sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.