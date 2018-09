L’A.S. Livorno Calcio informa che Giovedì 13 Settembre 2018, alle ore 12, nella sede dell’ A.S. Livorno Calcio, in via Indipendenza 16, si terrà la conferenza stampa del calciatore amaranto Lorenzo Gonnelli.

