Curiosità e storia di Livorno-Crotone

Sono dieci i precedenti tra Livorno e Crotone. Il Crotone è avanti per numero di vittorie 5 a 4. Un solo pareggio nella B 2015/16. Labronici e pitagorici si sono incontrati anche due volte in Coppa Italia. Il computo delle reti (Coppa esclusa) è di 11 a 8 per i rossoblu.

Prima a Livorno. La prima volta all’Ardenza nella B 2010/11. Il Crotone vinse 2-1 con le reti di Djuric ed Eramo. Rete amaranto di Tavano.

Prima amaranto. Il primo successo del Livorno col Crotone in casa nella B 2011/12. Fu 2-1 con reti di Paulinho e Dionisi. Vantaggio iniziale ospite con Sansone.

Coppa Italia. Due i precedente in Coppa Italia il 23 Agosto 2008, il Livorno vinse 3-0 allo “Scida” con reti di A. Filippini, Diamanti e Tavano. Il 12 Agosto di quest’anno una rete di Rhoden ha deciso la gara del “Picchi” in favore dei calabresi: 0-1 il finale.

Ultima con pareggio. L’ultima al “Picchi” si è giocata nella B 2015/16. La partita terminò 0-0.

