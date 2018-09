Domani dirige Maggioni. I convocati

Continua il ritiro amaranto pre Pescara. Mister Pillon, Andrea Palazzi (centrocampista), Vincenzo Fiorillo (portiere), Gennaro Scognamiglio (difensore). Sono quattro gli ex amaranto in forza ai biancoazzurri del Pescara. Nel Livorno invece gli ex saranno Luci e Bruno. La gara dell’ “Adriatico-Cornachia” sarà diretta da Lorenzo Maggioni di Lecco, assistenti: Soricaro e Maccadino, IV uomo Sacchi. Il Livorno con Maggioni ha tre precedenti, nello scorso torneo: con la Lucchese in casa (3-0 vittoria), a Cararra (vittoria 3-2) e con il Siena in casa (vittoria 1-0). (p.nac)

Sono 23 i convocati per la gara dell’Adriatico

Portieri: Mazzoni, Romboli, Zima

Difensori: Di Gennaro, Albertazzi, Santini, Gonnelli, Iapichino, Porcino, Dainelli

Centrocampisti: Valiani, Bruno, Soumaoro, Maiorino, Diamanti, Luci, Rocca, Fazzi

Attaccanti: Frick, Giannetti, Raicevic, Murilo, Kozak

