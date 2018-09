Doppia seduta. Con lo Spezia di domenica

Amaranto in campo due volte al Centro Coni di Tirrenia. Al mattino lavoro sulla parte atletica e di forza, nel pomeriggio tattica e schemi. Con il gruppo, c’era il centrocampista Federico Moretti (classe 1988) ex Avellino, che ha chiesto di allenarsi con il Livorno. Per Giannetti, dopo Pescara, lo staff medico ha riscontrato uno stiramento di primo grado al flessore destro. Domani alle 15 amichevole al “Tardini” contro il Parma. La Lega ha stabilito che Livorno-Spezia non si giocherà di Sabato ma il giorno Domenica 7 Ottobre 2018, alle ore 15. (p.nac)

