Doppio Canessa e la Primavera amaranto vola

Un bel Livorno batte il Perugia e conquista la seconda vittoria in due gare di campionato giocate. A decidere la partita con gli umbri è una doppietta di Canessa. Primo tempo con leggere supremazia amaranto con rete di Canessa su un bel colpo di testa. Nella ripresa calano i ritmi, ma il raddoppio arriva con un lancio di Casanova per lo scatenato Canessa che in diagonale batte Bocci. Poi il Perugia segna con Orlandi ma non basta. Mercoledì altro match casalingo, sempre con il Perugia, per la Coppa Italia di categoria.

Livorno: Mariani, Balleri, Santini, Milani, Petr, Zhikov, Pallecchi (65′ Pecchia), Bartolini, Canessa, Fornaciari (21′ Nezha), Casanova. In panchina: De Chirico, Del Bravo, Focardi, Fremura, Guida, Lenti, Salvadori, Malandruccolo. All. Cannarsa

Perugia: Bocci, Giordano (71′ Laborie), Righetti (70′ Martinelli), Settimi, Pietrangeli, Mame, Vagnoni, Cavaliere (18′ Barbarossa F), Barbarossa A (75′ Metelli), Bagnolo (60′ Orlandi), Trawally. In panchina: Ceribbi, Stramaccioni,Battistelli, Venturi, Corsi. All. Pagliari

Arbitro: Mercenaro di Genova

Reti: 18′ Canessa, 64′ Canessa, 71′ Orlandi

