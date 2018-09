Giannetti e Fazzi allo store ufficiale

Un pomeriggio di festa all’official store “Dodicincampo“. Ieri, in corso Mazzini 12, si è festeggiato il primo compleanno del negozio degli amaranto. Con Thomas e Marco, proprietari del punto vendita, c’erano i calciatori del Livorno Giannetti e Fazzi. Per loro tanti autografi, foto e selfie con i tifosi.

“Dobbiamo lasciarci dietro il ko con il Lecce, dice Giannetti, e pensare a fare bene sabato a Venezia contro un avversario tosto. Queste iniziative fanno sempre bene ed è bello vedere che, anche in un momento non facile, i tifosi ci sono vicini“.

“Lo store del Livorno è in pieno centro, dice Fazzi, ed è un posto veramente carino, penso che ci tornerò con qualche amico per fargli apprezzare il tifo amaranto”.

Infine il proprietario Thomas Geraldi: “Per noi è il primo compleanno, lo scorso anno abbiamo vinto il campionato portando bene. Quest’anno cerchiamo di poter raggiungere il nostro obiettivo. Sono sicuro che, tutti insieme, ce la faremo“. (p.nac)

