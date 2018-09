Questi i risultati delle giovanili amaranto nel weekend tra il 29 ed il 30 Settembre 2018

Primavera: Livorno-Ascoli 1-3 (Milani)

Under 17: Carpi-Livorno 2-1 (Stringara)

Under 16: Empoli-Livorno 3-1 (Poli)

Under 15: Empoli-Livorno 5-0

