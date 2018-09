Pea, Direttore del Livorno, telecronista per Sky

Una simpatica curiosità nel mondo amaranto. Il Direttore Tecnico del settore Giovanile amaranto Fulvio Pea è stato oggi giornalista per Sky. Al nostro direttore, volto noto del calcio italiano, è stata infatti affidata la telecronaca, come seconda voce, del match di Champion League Under 19 “Youth League” tra Inter e Tottenham, terminato 1-1. Telecronista era Paolo Ghisoni, altro profondo conoscitore del mondo delle giovanili ed autore della “Giovane Italia”. (p.nac)

