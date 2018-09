Il Livorno ricorda l’alluvione

Oggi ricorre un anno dalla tragica alluvione del 10 Settembre 2017 che devastò la nostra città causando la morte di nove persone. Il Livorno Calcio sarà vicino alle iniziative cittadine in ricordo di questo evento luttuoso, portando solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, con due delegazioni. Alle 19:30 alcuni amaranto saranno sui campi di calcetto di via Campania per un torneo in memoria di Matteo Nigiotti. Alle 21, una seconda delegazione, sarà in Duomo per partecipare al grande concerto in ricordo del 10 Settembre promosso dall’associazione “Amedeo Modigliani” e dall’associazione “Accademia degli Avvalorati”. #RialzatiLivorno (p.nac)

