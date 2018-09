Le Under amaranto sfidano Carpi ed Empoli

Altro weekend ricco di partite interessanti per il nostro settore giovanile. La Primavera, sarà impegnata Mercoledì 26 col Perugia in Coppa Italia e poi, Sabato 29, ancora in casa a Banditella contro l’Ascoli. Le Under giocheranno tutte in trasferta. I ragazzi di Balleri a Carpi,under 16 e under 15 a Monteboro contro l’Empoli. (p.nac)

Primavera, Coppa Italia: Livorno-Perugia, 26/9, ore 15 a Banditella-campo “Picchi”

Primavera 2: Livorno-Ascoli, 29/9, ore 15 a Banditella-campo “Picchi”

Under 17: Carpi-Livorno, 30/9, ore 15 a San Martino in Rio (Re)

Under 16: Empoli-Livorno, 30/9, ore 15 a Monteboro (Empoli)

Under 15: Empoli-Livorno, 30/9, ore 11:30 a Monteboro (Empoli)

