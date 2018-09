Lucarelli: a Cosenza ci sarà da combattere

Vigilia della partenza per la Calabria e conferenza stampa pre Cosenza anticipata di un giorno per mister Cristiano Lucarelli. L’analisi del tecnico labronico parte dal match perso col Crotone: “Dopo aver rivisto la gara di Lunedì sera sono sempre più convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Sapevamo che l’inizio di campionato sarebbe stato difficile, abbiamo quasi venti calciatori nuovi in rosa ed ancora fisicamente non siamo al top“.

Sulla partita di Sabato a Cosenza: “Ci aspetta una partita dura e ci sarà da combattere. A Pescara era la prima, col Crotone, che è forte, le motivazioni venivano da sole. A Cosenza dovremo essere concentrati ed attenti fino al novantacinquesimo. Sarà un test importante, noi abbiamo bisogno di fare un risultato positivo“.

Sul Cosenza: “Sono una squadra che ha una buonissima capacità di ribaltare l’azione, hanno ottime individualità, un buon gioco ed un allenatore preparato come Braglia. Di Cosenza ho un ricordo bellissimo, con la maglia rossoblu, da ragazzo segnai quindici reti. Giocavo accanto a Marulla. Era un grande calciatore ed una grande persona“. (p.nac)

