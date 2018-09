Mister Cristiano Lucarelli analizza il ko interno col Crotone. “Abbiamo perso contro la squadra che, a detta di tutti, è la favorita del campionato. Come a Pescara abbiamo creato ma non abbiamo raccolto. Ai nostri ragazzi vanno fatti solo elogi. Ora non dobbiamo guardare alla classifica, perché fino alla decima giornata dobbiamo pensare solo a lavorare. E’ una sconfitta amara ma nella quale abbiamo fatto vedere di esserci”. Il tecnico continua: “Anche oggi è stato un bel Livorno. Dobbiamo però cercare di essere più concreti. A Pescara ed oggi abbiamo perso senza mai subire tanto. Noi abbiamo creato molto ma non finalizzato, così nel finale abbiamo pagato con la loro rete”. (p.nac)

L’articolo Lucarelli: dobbiamo essere più concreti sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.