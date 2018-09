Lucarelli: “Il Livorno ha carattere”

Vigilia della gara interna con il Lecce e mister Cristiano Lucarelli parla alla stampa nella consueta conferenza al Centro Coni di Tirrenia: “A Cosenza abbiamo giocato un calcio peggiore rispetto alle altre due gare di campionato, ma questa volta abbiamo fatto punti. Visto il calendario e le vicende di inizio stagione non considero negativo questo periodo. Non è pensabile che il Livorno in 36 giornate di campionato metta sempre sotto gli avversari. Però una cosa l’abbiamo dimostrata, siamo una squadra che non molla mai e lotta sempre, abbiamo carattere”.

Sul Lecce: “Sono una squadra tosta e ben organizzata, ma noi dovremo guardare soprattutto alla nostra partita, senza lasciarci condizionare”. (p.nac)

