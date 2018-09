Il direttore del settore giovanile amaranto Fulvio Pea è oggi all’Isola d’Elba per incontrare i tecnici dell’ASD Progetto Giovani Isola d’Elba, società gemellata con quella amaranto. L’incontro si terrà al campo sportivo “Cecchini” di Porto Azzurro. Si parlerà di metodologie di allenamento e di gestione dei giovani. Inoltre, è in programma una seduta di allenamento per i ragazzi nati tra il 2006 ed il 2009.

Sabato prossimo 29 settembre, alle ore 11, all’Hotel Palazzo, si terrà un incontro, alla presenza del direttore Pea, tra le società gemellate ed il Livorno. L’amicizia con Colline Pisane, Massarosa, Venturina, Fucecchio, Asd Isola D’Elba, Academy e Picchi sarà resa ancora più stretta da queste riunioni dove si parlerà della formazione dei giovani atleti ma anche di marketing coordinato. (p.nac)

L’articolo Pea all’Isola d’Elba. Incontro con le gemellate sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.