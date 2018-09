Primavera, buona la prima: 2-1 a Cosenza

Una bella Primavera amaranto sbanca Cosenza. Nella prima giornata di campionato i ragazzi di Cannarsa vincono 2-1 in rimonta grazie alle reti di Pini su punizione e Canessa al 91′.Sabato prossimo prima in casa contro il Perugia.

Pareggio per 1-1 dell’Under 15 a Rosignano con il Genoa, in gol per i labronici il centravanti Lika. Sconfitta 7-1 l’Under 16 dal Genoa. (p.nac-foto Demarco Cosenza calcio)

Cosenza: Quintiero, Caiazzo, Amendola, Iudicelli, Salines, Larosa, Giorgiò, Azzinnari, Mascari, Peguiron, Sueva (63’ Militano). A disp.: Sordini, Abate, Santangelo, Parisi, Antoniotti, Ferrigno, Moretti, Sernia, Nicoletti, Cardamone. All.: De Angelis.

Livorno: Romboli, Balleri (51’ Delbravo), Fremura (63’ Malandruccolo), Petri, Milani, Piccione, Pini, Lenti (63’Guida), Canessa, Fornaciari (51’ Neeha), Casanova. A disp.: Mariani, Focardi, Rosato, Salvadori, Pecchia, Nezha. . All.: Cannarsa.

Marcatori: 52’Salines, 68′ Pini 67’ , 91′ Canessa

