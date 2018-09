Primavera: via con trasferta a Cosenza

Nel weekend tra il 15 ed il 16 Settembre inizia il campionato “Primavera 2” che vede il Livorno impegnato con le squadre del girone meridionale. Per gli amaranto di Cannarsa subito una lunga trasferta in Calabria contro il Cosenza. L’Under 17 cerca riscatto a Banditella contro la Sampdoria. Altra genovese, per le Under 16 e 15 che affronteranno i grifoni rossoblu del Genoa. (p.nac)

Questo il programma gare delle giovanili

Primavera 2: Cosenza-Livorno, sab 15/9/18, ore 15 a “Di Magro” Montalto Uffugo (Cosenza)

Under 17: Livorno-Sampdoria, dom 16/9, ore 15, campo “Picchi” in Banditella

Under 16: Livorno-Genoa, sab 15/9, ore 16 a Rosignano Solvay

Under 15: Livorno-Genoa, sab 15/9, ore 14 a Rosignano Solvay

