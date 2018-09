Primo ko della Primavera. Passa l’Ascoli 3-1

Prima sconfitta stagionale per la Primavera di Cannarsa. Sul campo di Banditella le giovani Triglie sono in difficoltà fin dai primi minuti. Al 5′ l’Ascoli è già in vantaggio con Ranalli sugli sviluppi di un angolo. Anche il pareggio del Livorno arriva su un angolo con un bel tiro di Milani. Poi, però, l’Ascoli prende in mano il gioco e prima segna il secondo gol con Sarli, poi, ad inizio ripresa chiude la gara, con la doppietta del numero sette marchigiano.

Livorno: Mariani, Balleri, Fremura (70′ Del Bravo), Guida (46′ Alesso), Petri, Milani, Pallecchi (46′ Malandruccolo), Bartolini (75′ Nezha) Canessa, Bardini, Fornaciari (60′ Pini). All. Cannarsa. In panchina: De Chirico, Focardi, Rosato, Salvadori, Pecchia, Piccione, Lenti

Ascoli: Novi, Ricciardi, Maurizi, Clerici (72′ Capponi), Ranalli, Vignati, Sarli (68′ Sarli), Parlati (66′ Barbetta), Rossi, Invernizzi (75′ Fermo), Monachesi. All.Di Mascio. In panchina: Colantonio, Lonci, Ranalli, Alessandretti, De Col, Coulibaly.

Arbitro: Giordano di Novara

Reti: 5′ Ranalli, 25′ Milani, 31′ e 52′ Sarli

