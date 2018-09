Livorno: rifinitura e partenza per Cosenza

Livorno in campo stamani al Centro Coni di Tirrenia. Subito dopo l’allenamento di rifinitura, la partenza per il ritiro calabro che preparerà alla gara del “San Vito” di Cosenza in programma domani alle 18. Cosenza-Livorno sarà diretta da Riccardo Ros di San Vito al Tagliamento. Assistenti Tardino e Lombardo, IV uomo Cosso. (p.nac)

Questi i 24 convocati per Cosenza-Livorno

Portieri: Mazzoni, Romboli, Zima

Difensori: Bogdan, Dainelli, Di Gennaro, Gasbarro, Gonnelli, Iapichino, Maicon, Porcino

Centrocampisti: Agazzi, Bruno, Diamanti, Fazzi, Luci, Maiorino, Soumaoro, Valiani

Attaccanti: Frick, Giannetti, Kozak, Murilo, Raicevic

