Ripresi gli allenamenti degli amaranto. Rocca stop

E’ iniziata la settimana che porterà alla gara interna con il Crotone, prima di campionato al Picchi per gli amaranto. Oggi pomeriggio al Centro Coni di Tirrenia inizio in palestra e poi, sul campo principale, tattica e schemi.

Come ogni inizio settimana lo staff medico aggiorna sulla situazione della squadra. Problemi per Rocca al quale il dottor Porcellini ed il suo staff hanno riscontrato uno stiramento di primo grado all’adduttore sinistro. Bogdan e Giannetti vanno verso il pieno recupero. Stop e niente allenamento oggi, a causa di noie muscolari, per Parisi, Fazzi e Maiorino. (p.nac)

L’articolo Ripresi gli allenamenti. Rocca stop sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.