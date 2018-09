Spinelli: “Peccato, squadra ben messa in campo”

Il Presidente Aldo Spinelli ha fatto il suo ritorno all’Ardenza insieme al vice Silvano Siri, a fine gara arriva il commento al match: “Peccato perché, come a Pescara, non meritavamo di perdere, il loro portiere è stato molto bravo. Ho visto un bel Livorno, ben messo in campo. Se il Crotone è una delle favorite per la vittoria finale, anche noi potremo dire la nostra”. Ancora sul match: “Il mister ha allestito una squadra che gioca sempre a calcio, abbiamo bisogno di qualche partita di rodaggio“. (p.nac)

