Storia e curiosità di Livorno-Lecce

Livorno e Lecce si sono affrontate per 14 volte in gare di campionato. Il bilancio dal 1931/32 vede una parità di vittorie (6) e 2 pareggi. Nel computo delle reti segnate il Livorno è in vantaggio per 18 a 17.

Prima. La prima in casa del Livorno si giocò nella B 1931/32 sul campo di Villa Cheyes. Il Livorno vinse 4-0 sul Lecce, con reti di Miniati (tripletta) e Corsetti.

Coppe. Livorno e Lecce si sono affronatate anche: nella Supercopa di C 2017/18 ed all’Ardenza fu successo labronico per 3-1 con reti di Morelli, Murilo e Vantaggiato. Gol “della bandiera” salentina di Di Piazza. Altre tra Livorno e Lecce nella Coppa Italia 2004/5. Fu 2-1 Livorno all’andata (Colombo), Danilevicius (aut) e Vigiani e successo lecccese al ritorno per 3-1grazie alle reti di Ledesma.Bojinov e Vucinic per il giallorossi, ed al gol labronico del lituano Danilevicius.

Ultima.

L’ultima. L’ultima gara, di campionato, tra Livorno e Lecce è stata giocata nella A 2005/06. Al “Picchi” erano presenti più di diecimila spettatori. Le reti vinenti del Livorno furono di Lucarelli (oggi tecnico amaranto) e di Palladino, momentaneo pari un rigore di Pinardi

