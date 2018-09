Pomeriggio di lavoro al sole del Centro Coni di Tirrenia, dove continua la preparazione in vista della trasferta di Cosenza. Inizio con riscaldamento in palestra e sul campo principale, poi esercizi di tattica e schemi. Nel finale partitella. Domani altra seduta pomeridiana, Venerdì in campo al mattino e poi partenza per la Calabria. (p.nac)

