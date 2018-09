Un tempo per parte, un gol per uno. Il punto finale per Cosenza e Livorno è la giusta ricompensa dopo i novanta minuto allo Stadio San Vito.

Bene nella prima fase di gara i padroni di casa che trovano il gol con Tutino. Nella ripresa la partita si rovesca e le occasioni cambiano: il Livorno si mostra più aggressivo e pareggia con il neoentrato Giannetti.

Per Lucarelli è il primo punto con gli amaranto in cadetteria.