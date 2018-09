Sono iniziati i campionati Under delle giovanili amaranto. Per i ragazzi di Balleri ko esterno per 2-0 con lo Spezia. Sconfitti anche gli Under 16, 5-0 a Roma con la Lazio. Buon pareggio esterno invece per gli Under 15, 0-0, al “Melli” di Roma, sempre con la Lazio. (p. nac)

