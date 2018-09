Gli amaranto pareggiano 1-1 al “Sant’Elena” di Venezia contro la squadra di casa. Vantaggio labronico con rigore di Diamanti, pari dei lagunari con Citro. (p.nac/fotoVeneziacalcio)

Venezia: Vicario, Coppolaro (27′ Segre), Domizzi, Modolo, Garofalo, Suciu, Bentivoglio (70′ Litteri), Falzerano, Bruscagin, Citro (82′ Marsura), Di Mariano. In panchina: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, St Clair, Schiavone, Cernuto, Zampano, Migliorelli, Vrioni. All. Vecchi

Livorno: Mazzoni, Gonnelli (56′ Gasbarro), Bogdan, Di Gennaro, Iapichino, Maicon, Valiani, Luci (56′ Agazzi), Porcino, Diamanti, Murilo (85′ Giannetti). In panchina: Zima, Albertazzi, Bruno,Soumaoro, Frick, Parisi, Raicevic, Kozak, Maiorino. All. Lucarelli

Aribitro: Piscopo di Imperia

Reti: 22′ Diamanti (r), 57′ Citro

L’articolo Venezia-Livorno è 1-1, segna Diamanti sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.