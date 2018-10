Bruno: gara discreta decisa da un episodio

Finita la gara di Benevento arrivano anche i commenti dei calciatori amaranto. Alessandro Bruno: “Era una gara che avevamo preparato in questo modo. Siamo stati bravi ed abbiamo disputato una gara discreta. Abbiamo subito un rigore che ha deciso la partita. E’ stato quello l’ago della bilancia. La prestazione e’stata buona, non da buttare. Dobbiamo migliorare nelle ripartenze ed essere più concreti davanti. La nostra classifica è un po’ bugiarda, in almeno due o tre occasioni potevamo raccogliere di più. Dobbiamo pensare solo a fare punti e portare la salvezza a casa il più presto possibile“.

Dario Dainelli, colonna della difesa amaranto: “Sapevamo di giocare su un campo non facile. Bisogna fare di più per uscire da questo periodo negativo. Oggi c’è stata la prestazione ma ci manca sempre qualcosa. Un po’ di cattiveria in più davanti o per evitare anche quelle poche occasioni che concediamo. Ora sotto con l’Ascoli che per noi è fondamentale“.(p.nac/foto BeneventoCalcio)

