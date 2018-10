Amaranto in campo nel pomeriggio al Centro Coni di Tirrenia. Per i ragazzi di Lucarelli (oggi il suo compleanno) schemi e tattica. Nel finale partitella in famiglia. Domenica ex di turno saranno Giannetti nel Livorno e Galabinov nello Spezia. Livorno-Spezia sarà diretta da Francesco Fourneau di Roma 1, assistenti Rossi e Affatato. IV uomo Zingarelli. Con il Livorno un solo precedente con l’arbitro romano. Nel 2016/17 Siena-Livorno 1-0. (p.nac)

L’articolo Con lo Spezia arbitra Fourneau sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.