L’A.S. Livorno Calcio comunica la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il calciatore Simone Dell’Agnello (attaccante, classe 1992). Il club amaranto saluta Simone e lo ringrazia per tutti gli anni passati in amaranto, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della carriera.

AS Livorno Calcio srl

L’articolo Dell’Agnello lascia il Livorno sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.