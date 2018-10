Giovanili: come è andato il fine settimana

Un weekend appassionante e con dei buoni risultati quello appena trascorso e che ha visto in campo i piccoli amaranto. Spiccano i successi della Primavera con il Frosinone e quello delle ragazze nel derby col Pisa.(p.nac)

Primavera: Livorno-Frosinone 2-0 (Canessa 2)

Under 16: Livorno-Juventus 0-3

Under 15: Livorno-Juventus 1-2 (Guerrucci)

Under 15 Femminile: Livorno-Pisa 16-0 (Solimeo 2, Manfredi 2, Giorgetti, Placidi 3, Tuccini 2, Turi 2, Bagnoli, Aprile, Dalle Mura 2)

Giovanissimi Regionali: Livorno-Pistoiese 1-0 (Marcellino)

Giovanissimi Regionali B: Pontedera-Livorno 1-3 (0-1/0-0/0-1/shoot out 9-14)

