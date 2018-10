I calciatori del Livorno a Banditella dalle giovanili

Domani, Mercoledì 17 Ottobre 2018, alle ore 18, alcuni calciatori amaranto saranno ospiti delle nostre squadre giovanili al centro sportivo di Banditella. Sarà l’occasione per tutti i ragazzi di conoscere da vicino i loro campioni e per poter passare un bel pomeriggio in allegria facendosi firmare autografi e scattando foto insieme. In serata una rappresentanza del Livorno sarà ospite della onlus You4er all’Arena Astra, per una cena benefica. (p.nac)

