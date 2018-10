Un weekend con il solo successo dell’Under 16 per le giovanili amaranto. I ragazzi di Di Stefano vincono con una doppietta di Giannini. Ko della Primavera a Lecce. (p.nac/foto UsLecce)

Primavera: Lecce-Livorno 3-2 (Fornaciari, Milani)

Under 17: Livorno-Cremonese 1-4 (Milano)

Under 16: Livorno-Parma 3-2 (Giannini 2, Caparrini)

Under 15: Livorno-Parma 0-4

