“Il Calcio in Classe” per assistere alle partite del Livorno: ecco come

L’A.S Livorno Calcio, con l’Ufficio Provinciale Scolastico e CTT Nord, anche nella stagione 2018/19, saranno vicini agli alunni di tutte le classi di Livorno e provincia attraverso l’iniziativa “Il Calcio in classe”. Tutte le scuole che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di assistere ai match della prima squadra. Poi, i calciatori incontreranno gli scolari nelle loro classi per portare un messaggio di fair play ed educazione allo sport.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato: Anna Pezzati (Direttrice ufficio scolastico provinciale), Luigina Fabiani (Responsabile coordinatrice progetti scuola-sport), Maurizio Laudicino (marketing Livorno Calcio), Fernandez Affricano (consulente Livorno Calcio per rapporti con esterno), Andrea Morini (assessore sport Comune di Livorno), Emilio Chiavacci (Agenzia Scorpio) e Bruno Bastogi (Dirigente mobilità Ctt Nord).

“Siamo molto felici che si rinnovi questa partenrship con il Livorno calcio, dice la dottoressa Pezzati, il progetto va avanti da quasi un decennio con ottimi risultati“. Il responsabile Ctt Bastogi conferma: “Lo scorso anno abbiamo portato oltre seicento ragazzi e bambini delle scuole allo stadio e siamo molto orgogliosi di questo“. Maurizio Laudicino: “Il Livorno è sempre vicino alla città, portando messaggio di crescita ed educazione civica che vanno oltre il risultato finale di una partita di calcio“. Anche Fernandez conviene sulla bella iniziativa: “Sarebbe bellissimo poter avere un settore dello stadio dedicato sempre solo ai bambini. Ringraziamo tutte le istituzioni che ci affiancano in questo progetto“.

Il Livorno e Ctt Nord. Il Livorno e Ctt Nord continuano la loro collaborazione grazie al progetto “Calcio in classe” (il pullman sul quale viaggeranno i bimbi delle scuole sarà di Ctt, con l’abbellimento grafico di Scorpio) ed anche con altre iniziative: il Livorno farà uno sconto sui biglietti di Gradinata e Curva ai titolari di abbonamento Ctt ed inoltre parteciperà all’inziativa “Pensiero di Natale” creata dall’azienda di trasporti. (p.nac)

