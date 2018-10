Buone notizie dal consueto incontro fra arbitri, capitani, tecnici e dirigenti della Serie BKT. Le buone notizie arrivano dai numeri presentati dal designatore della Can B Emidio Morganti che ha parlato di una diminuzione, nella scorsa stagione, delle ammonizioni e delle espulsioni. L’altra buona notizia arriva dal clima costruttivo e di confronto che si è respirato in sala, consapevoli tutti della necessità di collaborazione e di crescita comune, uno spirito sottolineato anche al termine della riunione dal presidente dell’Aia Marcello Nicchi.

Lo stesso Nicchi ha fatto gli onori di casa ricordando l’importanza di questa riunione quale appuntamento per fare un primo punto della stagione, ‘importante perché ci si può confrontare, si possono fare domande e avere risposte. Perché è il momento dove conoscere le novità e avanzare le proprie considerazioni’.

Il direttore generale della Lega B Stefano Pedrelli ha ribadito come la Lega B abbia da sempre promosso il ‘dialogo fra le componenti e quindi come la possibilità data oggi sia un qualcosa di importante’. Opportunità alla quale, oggi a Riccione, hanno risposto tutte e 19 le società della Serie BKT. Per il Livorno c’erano il Segretario generale Bini, il Club Manager Protti, mister Vanigli e Luca Mazzoni. (da www.legab.it)

L’articolo L’incontro arbitri-società BKT sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.