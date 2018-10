Mister Cristiano Lucarelli si presenta in sala conferenze dopo la prima vittoria stagionale: “E’ arrivata la risposta caratteriale che un po’ tutti ci aspettavamo, una partita da Livorno. Nel secondo tempo la squadra ha avuto anche occasioni per chiudere la partita che è stata equilibrata come da tradizione per la Serie B. Oggi abbiamo vissuto una delle tante battaglie che ci saranno in stagione e siamo riusciti a portarla a casa. Non abbiamo risolto i problemi oggi, sappiamo che sarà dura fino all’ultimo”. Sull’uomo-gol Raicevic: ““Di certo non scopro io le qualità di Raicevic, vogliamo aiutarlo a convincersi che è ancora in tempo per una carriera di grande livello. Ha mezzi fisici ma anche tecnici, deve giocare in area di rigore”. (p.nac)

L’articolo Lucarelli: arrivata una risposta di carattere sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.