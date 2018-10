Lucarelli: prestazione positiva. Fiducia per la prossima

Finita la gara del “Vigorito” mister Cristiano Lucarelli parla in sala stampa e zona mista: “La sconfitta mi dà fastidio per come è maturata, perché non abbiamo giocato male su un campo non facile. In trasferta, in genere, ci esprimiamo meglio che in casa. Oggi purtroppo abbiamo preso il gol sull’unica sbavatura commessa. Ma il Livorno è stato brillante. Nell’arco della gara non si è vista la differenza. Dobbiamo essere più concreti davanti. Per noi è stata una prestazione positiva che ci porta fiducia in vista dello scontro diretto con l’Ascoli, all’Ardenza di sabato. Noi abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, ora pensiamo ai tre punti nella prossima gara. I numeri della nostra classifica sono difficili, ma la quota salvezza non è lontanissima e noi abbiamo una gara in meno. Sapevamo che all’inizio poteva essere dura, io non mi tiro indietro”. (p.nacarlo)

