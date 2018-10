Produce i suoi primi frutti l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile amaranto. Vittorio Bagnoli, attaccante classe 2004, della squadra Under 15 di Juri Cantini, è stato convocato, dal tecnico Patrizia Panico, per una selezione della Nazionale italiana Under 15 che si svolgerà il prossimo 17 ottobre al centro Tecnico di Coverciano.

