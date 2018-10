Pea presenta la due giorni con l’Inter

Una due giorni con l’Inter per imparare e confrontarsi sulle tecniche di insegnamento del gioco del calcio ai ragazzi più giovani. Grazie al Responsabile del settore giovanile amaranto Fulvio Pea, stasera e domani i tecnici del Livorno Calcio, delle gemellate e di tutta la città e della provincia, potranno essere protagonisti insieme a Giuliano Rusca (Responsabile Attività di base dell’Internazionale Fc) ed a Gianni Vivabene (allenatore dei Pulcini dell’Inter).

“Come da programma stabilito quest’Estate, spiega Pea, il Livorno mette a disposizione dei suoi tecnici, delle società gemellate e non, di tutta la città, una due giorni di approfondimenti con la vicinanza dell’Inter Fc. Il primo giorno, Venerdì 19 Ottobre, alle ore 21, nella sala “Stucchi” del “Grand Hotel Palazzo” di Livorno, si presenterà il “metodo Inter” e quello che è “Il progetto tecnico nell’attività di base”. Il secondo giorno, Sabato 20 Ottobre (alle ore 10, al il Centro Sportivo “Armando Picchi” in via Nenni) i tecnici neroazzurri faranno lezione con il nostro 2008“.

“Giuliano Rusca, continua Pea, è un maestro del calcio ed è un onore per noi poter avere i suoi insegnamenti. Gianni Vivabene è da anni nell’Internazionale e potrà portare la sua esperienza con i più piccoli. Ci sarà tanto da imparare e da divertirsi“. (p.nacarlo)

