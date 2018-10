Primavera combattiva ma è ko 3-2 a Lecce

Una Primavera agguerrita e combattiva lotta fino all’ultimo sul campo del Lecce, ma esce sconfitta per 3-2 dal. Le reti del Livorno sono state segnate da Fornaciari e Milani. Per i giallorossi salentini tripletta di uno scatenato Avvantaggiato. (p.nac/foto UsLecce)

Lecce: Centonze, Pierno, Alfarano, Maselli, Monterisi (55′ Lezzi), Dario, Cancelli (91′ Mele), Angelini, Suma (84′ Gallo), Avvantaggiato (83′ Castrovilli), Felici (90′ Tarantini). A disp: Petrarca, Vergardi, Mele, Gianfreda, Dattesi, Ferrante, Quarta, Pasqua. All. Siviglia

Livorno: Romboli, Del Bravo, Casanova, Santini, Milani, Pini, (46′ Petri), Bartolini, (63′ Pecchia) Bardi,Canessa, Malandruccolo (63′ Fornaciari), Pallecchi. In panch: Mariani, Salvadori, Fremura, Guida,Lenti. All. Cannarsa

Arbitro: Petrella di Viterbo

Reti: 32′, 44′ e 54’Avvantaggiato, 63′ Fornaciari, 87′ Milani

