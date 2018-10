Livorno. Quarta Categoria amaranto in campo col Comune

Si è disputata domenica 14 ottobre al Centro Sportivo “Cinque Querce”, un’amichevole tra una rappresentanza del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale e i ragazzi della ASD Nuova Arlecchino Sport Livorno Onlus/Livorno for Special.

La partita di calcetto, organizzata per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello sport per disabili, ha visto la rappresentanza del Comune indossare la maglia della ProLivorno-Sorgenti, mentre i ragazzi della Nuova Arlecchino giocheranno con la maglia amaranto con la quale hanno vinto per due volte il torneo di Quarta Categoria.

Hanno partecipato gli assessori comunali Andrea Morini (sport e associazionismo); Leonardo Apolloni (sociale); Daniele Esposito, presidente del Consiglio Comunale; i presidenti dei Gruppi Consiliari; Natascia Lombardi e Matteo Salvini, rispettivamente presidente e allenatore ASD Nuova Arlecchino – accompagnati da alcuni atleti. era no presenti Enrico Fernandez Africano, per il Livorno Calcio; Maurizio Melis, Garante delle persone con disabilità; Paolo Pasqualetti, delegato provinciale FIGC; Gianni Zanazzi, presidente Comitato CSI Livorno; Daniele Bartolozzi, Centro Sportivo Cinque Querce,

