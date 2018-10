Livorno: Murilo squalificato, Porcino stop

I ragazzi di Lucarelli sono tornati in campo per gli allenamenti in vista della trasferta di Benevento de 22 Ottobre. Al Centro Coni di Tirrenia, il gruppo amaranto ha svolto un riscaldamento alternato tra palestra e corsa, poi tattica ed esercizi di forza. Il Giudice Sportivo, dopo le espulsioni di Domenica scorsa, ha fermato per due giornate Murilo (salterà la gara del Vigorito ed Ascoli), multa per mister Lucarelli.

Alla ripresa, come di consueto, arriva il punto della situazione dallo staff medico guidato dal dottor Manlio Porcellini: per Porcino, infortunio nella gara con lo Spezia, distrazione muscolo-tendinea all’inserzione dell’adduttore destro, prognosi di quindici giorni. Di Gennaro: contrattura al flessore destro, in settimana il rientro nel gruppo. Dainelli, Luci e Fazzi proseguono gli allenamenti differenziati.(p.nac)

