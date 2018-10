Storia e curiosità di Benevento-Livorno

Sono 14 le gare di campionato giocate tra Benevento e Livorno. Il bilancio è in perfetta parità con 4 vittorie per parte e 6 pareggi. Il totale dei gol fatti vede il Livorno in vantaggio sui giallorossi per 11 a 9.

Ultima. L’ultimo Benevento-Livorno si è giocato nella C1 1986/87 ed al allora, “Santa Colomba”, vinsero i padroni di casa 1-0 con una rete di Crialesi al 75′ su rigore

Primo e ultimo successo amaranto. Il Livorno ha vinto in casa giallorossa una sola volta nella C 1979/80. Era il 30 marzo 1980, ed il Livorno di Burgnich si impose con un netto 2-0 (Venturini al 6′ e Vitulano al 66′ su rigore).

Coppa. Livorno e Benevento, si sono affrontate, per l’ultima volta, nella stagione 2012/13, in Coppa Italia, al “Picchi”. Il 12/8/2012 il Livorno di Nicola battè i campani per 2-1 con reti di Dionisi (rig) e Luci. Momentaneo pari ospite di Germinale. (p.nac/fotoNovi)

