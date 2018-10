Storia e curiosità di Livorno-Ascoli

Il totale degli incontro giocati tra amaranto e bianconeri, in campionato è di 22 . 12 sono le vittorie del Livorno, 6 i pareggi e 4 le vittorie dell’Ascoli. 34 sono state le reti dei labronici, 18 quelle marchigiane.

Supercoppa. Le due squadre si sono incontrate altre tre volte in gare di Supercoppa di serie C ed in Coppa Italia di serie C. I Livorno ha vinto due volte per 2-1, mentre l’Ascoli si è imposto solo una volta per 1-0, riuscendo però a vincere la Supercoppa nel 2002.

Pari e gol al 90’. Sette anni fa al “Picchi”, sempre in serie cadetta il 25/2/2011, Livorno ed Ascoli pareggiarono per 1-1 in virtù delle reti di Schiattarella e Feczesin. Il pari marchigiano arrivò grazie ad un gol in mischia proprio al novantesimo nella porta lato Nord.

Ultimo successo amaranto. L’ultima volta che il Livorno ha colto i tre punti in casa con l’Ascoli è stato il 6/4/2013. Fu 3-0 con reti di Paulinho, Emerson e Bigazzi.

Ultima all’Ardenza. L’ultima volta al “Picchi” l’Ascoli vinse 3-1. Era il 23/12/2015, in B, segnarono Petagna, Cacia e Giorgi. Per il Livorno autogol di Nava. (p.nacarlo)

