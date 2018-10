Dall’inizio del girone unico ad oggi Livorno e Spezia hanno giocato contro in 42 partite. Il Livorno ha vinto per 14 volte, 13 i pareggi, 15 le vittorie liguri. Il computo dei gol vede i bianconeri in vantaggio per 45 a 35.

La Pro batte lo squadrone. Nel 1988/89, in C1 la Pro Livorno (che poi sarebbe retrocessa ultima) si tolse la soddisfazione di battere lo squadrone bianconero (attrezzato per la promozione arrivò terzo) all’Ardenza grazie ad un bel calcio di punizione di Mazzuccato che fu deviato in rete da Ceccaroni. Il finale fu 1-0 amaranto, era il 2/10/1988, ultima vittoria interna con gli aquilotti.

Ultimo X. Nel 2000/01, in C1, Livorno e Spezia chiusero la gara sullo 0-0. Si giocava il 4/3/2001, la settima di ritorno. Lorenzini e Protti non riuscirono a fare breccia nella retroguardia ligure. Spezia pericoloso con il solo Zaniolo.

Goleada in B. Nel 1936/37, nel torneo cadetto, il Livorno rimandò lo Spezia a casa battendolo con un netto 4-1. I marcatori furono: Montanari, Arcari IV (2) e Costanzo per i labronici, Calzolai per lo Spezia.

Ultima. Nella serie B 2015/16 lo Spezia vinse a Livorno 2-1, le reti furono di Sturm (S). Pasquato (L) e Calaiò (S). (p.nacarlo)

L’articolo Storia e curiosità di Livorno-Spezia sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.