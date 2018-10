Storia e curiosità di Salernitana-Livorno

Sono 40 i precedenti in campionato tra Salernitana e Livorno dal 1929/30 ad oggi. 15 sono le vittorie amaranto, 15 i pareggi, 10 le vittorie granata Reti fatte: Livorno 46, Salernitana 33.

Ultimo successo amaranto. Nella B 2008/09 il Livorno vinse a Salerno 2-0 grazie alle reti di Miglionico e Tavano.

Anni Ottanta con pari. L’ultimo pareggio in terra campana nel 1986/87, in C1, per il Livorno di Mettè fu 0-0.

L’ultima. L’ultima gara nella B 2015/16 ha visto la Salernitana vincere 3-1. Reti campane di Donnarumma, Coda e Zito. Gol amaranto di Vantaggiato su rigore. (p.nac)

