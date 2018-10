Trasferta a Lecce per la Primavera

Tre gare in casa e la trasferta di Lecce per la Primavera. Questo il programma gare delle nostre squadre giovanili nel weekend tra il 6 ed il 7 Ottobre. Per i ragazzi di Cannarsa, dopo il ko interno con l’Ascoli, è atteso il riscatto in Salento. Doppio match interno, al comunale di Rosignano, contro il Parma, per Under 16 e Under 16. Il gruppo di Balleri, invece, domenica sarà a Banditella con la Cremonese. (p.nac)

Primavera 2: Lecce-Livorno, sab. 6/10, Lecce, campo “Kick off”

Under 17: Livorno-Cremonese, 7/10, ore 15 a Banditella

Under 16: Livorno-Parma, dom 7/10, ore 14 a Rosignano Solvay

Under: 15: Livorno-Parma, dom 7/10, ore 12 a Rosignano Solvay

