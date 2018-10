Livorno: Under con Genoa e Fiorentina. Al via le bimbe

Altro fine settimana ricco di belle partite per le nostre giovanili. Riposa la Primavera di Cannarsa ma scendono in campo per la prima volta i Giovanissimi, gli Esordienti, i Pulcini ed i Primi Calci femminile.

Queste le partite delle giovanili tra il 13 ed il 14 Ottobre:

Under 17: Genoa-Livorno, dom 14/10, ore 15, “Gambino” di Arenzano (Ge)

Under 16: Fiorentina-Livorno, dom 14/10, ore 15, “Bartolozzi” di Scandicci (Fi)

Under 15: Fiorentina-Livorno, dom 14/10, ore 11, “Bozzi” di Firenze

Under 15 Femminile: Prato Sport-Livorno,10:30, dom 14/10 ore

Giovanissimi Regionali: Fiorentina-Livorno, dom 14/10, ore 11, campo “La Trave” di Firenze

Giovanissimi Regionali B: Livorno-Carrarese, dom 14/10, ore 11:30 a Banditella

Esordienti A: Portuale Guasticce-Livorno, sab 13/10 ore 18 campo “Cinque Querce”

Esordienti B: Livorno, Academy, 3 e 23, dom 1410, ore 9:30 a Banditella

Esordienti B Femminile: Livorno-Carli Salviano, sab 13/10 a Banditella, ore 17

Pulcini 2′ anno: Tre e 23,Academy, Livorno Calcio, sab 13/1/ ore 16:30 campo “roller soccer”

Pulcino 1′ anno: Livorno-Orlando, sab 13/10, ore 16:30 campo “Pitto”

Primi Calcio Femminile: Livorno-Orlando, dom 14/10, ore 11:30 campo Banditella

